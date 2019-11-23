Медведев: "Cамовыдвиженцам" не место в партии

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сделал сегодня в ходе выступления перед делегатами съезда практически революционное предложение. Он призвал тех кандидатов, которые стесняются на выборах демонстрировать свою принадлежность к партии, покинуть ее, освободив место для тех, кто верит в "ЕР", передает корреспондент Накануне.RU.

"Считаю, что кандидаты от "Единой России" должны гордиться своей партией. А те, кто стесняется быть в наших рядах, лучше пусть выйдут из них. Освободите место для тех, кто верит в будущее партии, кто готов работать на нее, на всю страну. Там, где кандидаты не скрывали свою партийную принадлежность, результаты оказались намного лучше", — приводит цитату Медведева на пленарном заседании "Парламентская газета".

Напомним, что практика, при которой члены партии принимают участие в выборах как "самовыдвиженцы", включая кандидатов-партийцев, которые борются за пост губернаторов и глав субъектов, в настоящее время очень распространена. Из-за падения рейтинга "ЕР" по итогам 2018 г. и в ходе избирательной кампании нынешнего года это стало очень заметно и не раз вызывало критику руководства партии. Напомним, что, например, в ходе избирательной кампании на выборах в Московскую городскую думу летом 2019 г. все поголовно члены "ЕР" шли как самовыдвиженцы.

Также заметим, что никаких конкретных механизмов для противодействия данному явлению Дмитрий Медведев все-таки не назвал, то есть пока это – не более, чем пожелание. 23 ноября в Москве работает XIX съезд партии "Единая Россия", присутствует порядка 2 тыс. делегатов, на мероприятии выступил беспартийный Владимир Путин.