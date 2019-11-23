09 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Учредительный съезд КПСС, Екатеринбург (2019) | Фото: facebook.com/andrey.khabarov.ekb

В Екатеринбурге создана "КПСС"

В столице Урала прошла конференция свердловского отделения "КПСС" – "Коммунистической партии социальной справедливости". В нее вступило 12 местных отделений. Все они – бывшие члены КПРФ. Об этом написал в своем Facebook глава реготделения новой партии Андрей Хабаров, передает корреспондент Накануне.RU.

"С сегодняшнего дня мы начинаем работу. Приоритет – вопросы местных отделений, то, что волнует людей на местах. Накануне нашей конференции состоялось заседание политсовета партии, на котором меня избрали руководителем регионального отделения. Для свердловской КПСС одной из принципиальных позиций является отрицание вождизма. Партийное начальство – модератор работы местных отделений, не более того", - отметил Хабаров.

Комментируя название новой политической структуры, Хабаров заявил,что "оставаться в КПРФ равнозначно прекращению борьбы, а уходить в никуда, поверив в монополию компартии на коммунизм, значит потерять сложившуюся организацию".

Учредительный съезд КПСС, Екатеринбург(2019)|Фото: facebook.com/andrey.khabarov.ekb

Учредительный съезд КПСС, Екатеринбург(2019)|Фото: facebook.com/andrey.khabarov.ekb

"Для нас именно "КПСС" стала платформой для объединения реальных левых активистов. Да, это не парламентская партия, но на данном этапе, может, оно и к лучшему. Судить о партии нужно по конкретным людям, и мы сделаем всё, чтобы КПСС в нашем регионе стала платформой для объединения левых сил", - написал Хабаров.

Учредительный съезд КПСС, Екатеринбург(2019)|Фото: facebook.com/andrey.khabarov.ekb

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В Екатеринбурге создана "КПСС"

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Теги: Коммунистическая партия социальной справедливости, Андрей Хабаров, КПСС



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