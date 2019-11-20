"Прощай, КПРФ!" На выходных в Екатеринбурге может появиться отделение новой компартии

Осколки свердловского отделения КПРФ продолжают собирать непарламентские левые партии. Как мы уже рассказывали ранее, часть ушедших активистов-"ренегатов" приступила к формированию отделения партии "Коммунисты России". А в субботу, 23 ноября, состоится собрание партии "КПСС". Она относительно известна благодаря эксцентричному телеведущему Батодалаю Багдаеву в Бурятии и нескольким мандатам, полученным в заксобрании Владимирской области. Теперь эта политическая сила появится и в Екатеринбурге.

Бывший первый секретарь обкома КПРФ Дмитрий Шадрин рассказал Накануне.RU, что у КПСС на сегодняшний день есть преимущество – там абсолютно отсутствует история с вождизмом. "Все полномочия по определению политики партии переданы на областной уровень, полная демократия. Самая главная задача – это помощь людям на местах, а способ её решения – это увеличение количества местных депутатов – то есть то, на что КПРФ забила по сути дела ещё с конца 90-х годов. Потому что для них важнее Госдума, чем всё остальное. Пирамида перевёрнута", – отметил он.

По некоторым данным, в ходе этого собрания новые члены КПСС демонстративно откажутся от нынешних партбилетов. К новой партии якобы в полном составе могут примкнуть сразу несколько местных ячеек парламентской Компартии.

"Недовольство Ивачёвым [персек обкома КПРФ Александр Ивачёв] есть на местах, в местных партийных отделениях. Как у ребят получится – смогут они привлечь к себе эти партотделения – ну, хорошо, не смогут – по сути дела, это будет бесполезно", – подчеркнул Дмитрий Шадрин.