Медведев принял в "Единую Россию" глав Крыма, Севастополя, Мурманской области, депутатов и бизнесменов
На совместном заседании высшего и генерального советов "Единой России" глава партии Дмитрий Медведев вручил партбилеты губернаторам и бизнесменам. Премьер напомнил, что руководители регионов, возглавившие списки партии власти на региональных выборах в этом и предыдущие годы, приняли решение "работать и дальше внутри структуры", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР".
Партбилеты получили главы Крыма Сергей Аксенов, "Волонтеров Победы" – Ольга Амельченкова, руководитель дирекции воздушного транспорта государственной транспортной лизинговой компании Андрей Бердников, губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Также членами "ЕР" стали председатель комитета Благовещенской гордумы по местному самоуправлению Юрий Грошев, депутат Пензенской гордумы Николай Кузяков, руководитель центра сопровождаемого проживания инвалидов "Квартал Луи" Мария Львова-Белова.
Партбилеты получили президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, генеральный директор корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов, секретарь Севастопольского регионального отделения "ЕР", врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, президент центра социальной и трудовой адаптации "Свобода" Владимир Сидоров, депутат внутригородского муниципального образования "Красненькая речка" Михаил Соколов, депутат мосгордумы Вячеслав Фомичев, депутат Тамбовской облдумы Константин Черкасов, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заместитель генерального директора "РЖД" Дмитрий Шаханов.
Добавим, на съезде партии выступит Владимир Путин.