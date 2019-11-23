Медведев принял в "Единую Россию" глав Крыма, Севастополя, Мурманской области, депутатов и бизнесменов

На совместном заседании высшего и генерального советов "Единой России" глава партии Дмитрий Медведев вручил партбилеты губернаторам и бизнесменам. Премьер напомнил, что руководители регионов, возглавившие списки партии власти на региональных выборах в этом и предыдущие годы, приняли решение "работать и дальше внутри структуры", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР".