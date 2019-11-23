В Малайзии задержано судно с россиянином и украинцами

В территориальных водах Малайзии задержано судно, на котором плыли 22 гражданина Украины и один – России. Причиной стало отсутствие разрешения на якорную стоянку сухогруза "New Orion", который ходит под флагом Камеруна, сообщает ТАСС со ссылкой посольство России в Куала-Лумпуре.

На борту находились один россиянин и 22 гражданина Украины. Посольство внимательно следит за развитием ситуации.

Такое нарушение может караться штрафом в размере до 100 тыс. ринггитов (около $24 тыс.) и/или тюремным сроком до двух лет.