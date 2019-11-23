Ветеран боевых действий стал невольным участником недорасследования "Фонтанки" о ЧВК Вагнера

Ветеран боевых действий стал невольным участником недорасследования "Фонтанки" о ЧВК Вагнера

После публикации скандальной видеозаписи, на которой запечатлена ликвидация террориста группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии, ряд либеральных СМИ опубликовали «расследование», основывающееся на беспочвенных обвинениях в адрес нескольких российских граждан.

Известные антироссийскими настроениями «Новая газета» и «Фонтанка» поспешили опубликовать некую видеозапись, которая вызвала широкий резонанс. На видео запечатлено, что группа людей придает смерти террориста ИГИЛ. Тему подхватили другие оппозиционные СМИ, связав запечатленную ликвидацию с ЧВК Вагнера. Под «замес» попали ни в чем неповинные россияне, которые опровергли информацию о связях с ЧВК.

Сфабрикованные обвинения

«Фонтанка» выдала пространную статью, содержащую беспочвенные выводы о том, кем могут быть люди на видео. Информагентство бросило обвинения в адрес нескольких россиян. При этом доказательства их причастности к происходящему на видео основывались на том, что журналисты издания воспользовались мобильным приложением FindClone, которое ищет двойников по всему миру.

Судя по отзывам, репутация у приложения крайне низкая. Как и многие другие сырые продукты, оно разработано с одной целью: вытянуть из пользователей побольше денег.

Ссылаясь на информацию, которую «выдало приложение», «Фонтанка» опубликовала данные отдаленно похожего человека, который, якобы, фигурировал на видео.

Жертвы фейкового «расследования»

Жертвой низкопробной журналистики стал 39-летний уроженец Брянска Руслан - бывший военный (участвовал в боевых действиях в Чечне в 19-летнем возрасте). Был ранен, в 2001 году признан ветераном боевых действий.

В ходе интервью с журналистом «Фонтанки» Руслан сообщил, что за границей был последний раз в 2013 году, и никак не в Сирии, а в Одессе. Этот факт он может легко подтвердить документально. О ЧВК он знает немного, лишь по отрывкам телевизионных программ.

Журналист «Фонтанки» рассказал мужчине, что его паспортные данные якобы использовались при регистрации на сирийский рейс в 2017 году. Эта информация крайне озаботила жителя Брянска. Судя по всему, его куда больше беспокоит факт кражи личных данных, чем мифические обвинения в сирийском инциденте.

«А как это могло быть, если мой паспорт у меня дома? Мне, если честно, даже интересно становится… Мда, прикольно», - прокомментировал выпады «Фонтанки» Руслан.

Еще одной жертвой мошеннического приложения и фантазии журналистов «Фонтанки» стал некий Станислав. По фотографиям в соцсетях корреспонденты выяснили, что он бывший сотрудник МВД. После статей, семья молодого отца была вынуждена закрыть свои профили в соцсетях. Вероятно, они подверглись травле после беспочвенных обвинений журналистов.

Бесчеловечный «флешмоб»

«Расследователи» «Фонтанки» и «Новой газеты» запустили бесчеловечный «флешмоб», беспочвенно обвиняя простых россиян, чья вина лишь в том, что они отдаленно напоминают людей на видео плохого качества. Журналисты, не задумываясь, опубликовали личные данные с фотографиями ни в чем неповинных людей, поставив под угрозу их жизни и жизни их семей.

При этом вновь подтверждается тот факт, что либеральные СМИ испытывают «особую любовь» к военным и полицейским (пусть даже бывшим). Похожее неоднократно встречалось на страницах «оппозиционных» СМИ летом 2019 году, когда правоохранителей обвиняли в применении грубой силы к провокаторам на митингах.

Без ответа остается главный вопрос: на каких основаниях без суда и следствия оппозиционные СМИ позволяют себе кидаться обвинениями?