08 Сентября 2020
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Второй антитеррористический форум Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске силовики и студенты "разоружили террористов"

В столице Самотлора 21-22 ноября проходит II Окружной антитеррористический форум, участие в котором принимают студенты из Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска, а также региональные и федеральные эксперты. Цель встречи ‒ найти общие методы борьбы с распространением в молодежной среде экстремистских и террористических идей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска.

По словам начальника отдела противодействия идеологии терроризма управления по профилактике терроризма и обеспечению деятельности комиссии по вопросам помилования аппарата губернатора Александра Быстрова, острота противостояния общества терроризму очевидна. Предупредить такого рода преступления гораздо проще, чем бороться с его последствиями.

Необходимость таких встреч подчеркнула и председатель научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ Марианна Кочубей. По ее словам, сегодня акценты деятельности террористических организаций смещены в сторону поддержки "спящих экстремистских ячеек" и формирования сети "малобюджетного терроризма" с участием молодежи. Известные примеры подобных терактов – стрельба в учебных заведениях и въезд на автомобиле в толпу людей.

Заведующий лабораторией деструктологии Московского лингвистического университета Роман Силантьев рассказал о деструктивных субкультурах в современной России. В качестве примера рассмотрены действия сторонников неформального объединения "АУЕ" и "колумбайнеров". Причина данной модели поведения людей кроется в подмене понятий, когда чувство патриотизма перекрывается навязанными современными медиа "героями" и их "поступками".

Второй антитеррористический форум Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Противостоять деструктивным субкультурам необходимо комплексно – через сохранение семейных и духовных ценностей, пропаганду ЗОЖ, военно-патриотическое воспитание молодежи. Второй день работы форума посвящен практической части. На базе СОК "Радуга" представители силовых структур совместно со студентами провели учебную тренировку. Легенда учений – предотвращение террористической угрозы населению (условный поиск взрывных устройств, захват и освобождение заложников).

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В Нижневартовске силовики и студенты "разоружили террористов"

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Теги: терроризм, экстремизм, противодействие



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