До конца осени "настоящего снега" в Москве не будет

Синоптики обещают, что до конца календарной осени в столице "настоящий снег" не пойдет. Впрочем, с наступлением зимы в конце следующей недели на Москву обрушится мокрый снег и дождь, таковы данные Гидрометцентра России.

"До среды никаких осадков вообще, поскольку высокое давление, солнечная погода. В среду начнут появляться облака, а вот уже с четверга, в пятницу на следующей неделе прогнозируем осадки. Но осадки в виде мокрого снега и дождя. Много раз приходилось говорить, что снег выпадет неожиданно, но службы Росгидромета предупредят о нем за два - три дня", - цитирует ТАСС и.о. директора Росгидромета Романа Вильфанда.

В ночь с пятницы на субботу жителей столицы ожидает "настоящая морозная ночь" - температура опустится до 10 градусов мороза.

По данным Гидрометцентра, в субботу днем ожидается от 6 до 4 градусов мороза, в воскресенье и понедельник - от 4 до 2 градусов мороза.