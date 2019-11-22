В МГУ задержали неадекватного мужчину с пистолетом и ножом
Полицейские задержали мужчину, который пытался проникнуть на территорию МГУ с ножом и пневматическим пистолетом.
Сотрудники службы безопасности остановили его на посту охраны, отмечается, что мужчина был в неадекватном состоянии. По словам задержанного, он направлялся на лекцию военной кафедры.
Мужчину увезли в отдел полиции и вызвали ему психиатрическую помощь, передает "Интерфакс".
По данным Telegram-канала "Первый университетский - МГУ имени Ломоносова", инцидент произошел на журфаке, мужчина проник на лекцию.
Ранее сообщалось, что с Москве нашли погибшим аспиранта МГУ. Тело молодого человека обнаружили под окнами общежития.
В одной из комнат "общаги" кто-то громко кричал, свидетели вызвали полицию. Приехавшие на место ЧП правоохранители застали в комнате молодого человека, который находился в неадекватном состоянии. Позже тело аспиранта было найдено под окнами здания.