08 Сентября 2020
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МГУ (2019) | Фото: nakanune.ru

В МГУ задержали неадекватного мужчину с пистолетом и ножом

Полицейские задержали мужчину, который пытался проникнуть на территорию МГУ с ножом и пневматическим пистолетом.

Сотрудники службы безопасности остановили его на посту охраны, отмечается, что мужчина был в неадекватном состоянии. По словам задержанного, он направлялся на лекцию военной кафедры.

Мужчину увезли в отдел полиции и вызвали ему психиатрическую помощь, передает "Интерфакс".

По данным Telegram-канала "Первый университетский - МГУ имени Ломоносова", инцидент произошел на журфаке, мужчина проник на лекцию.

Ранее сообщалось, что с Москве нашли погибшим аспиранта МГУ. Тело молодого человека обнаружили под окнами общежития.

В одной из комнат "общаги" кто-то громко кричал, свидетели вызвали полицию. Приехавшие на место ЧП правоохранители застали в комнате молодого человека, который находился в неадекватном состоянии. Позже тело аспиранта было найдено под окнами здания.

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В МГУ задержали неадекватного мужчину с пистолетом и ножом

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Теги: мгу, мужчина, пистолет, нож



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