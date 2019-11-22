08 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин (2019) | Фото: youtube.com

Суд отказался принимать иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту России Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".

Согласно приведенным в решении суда положениям Конституции РФ, требования не могут быть предъявлены к президенту РФ в рамках административного судопроизводства.

Таким образом, отметили в суде, "административное исковое заявление не подлежит принятию, так как принятие этого заявления нарушает основные принципы разделения властей на территории РФ".

Как сообщалось, в коллективном иске заявители требуют признать незаконным бездействие главы государства, выразившееся в его уклонении от исполнения обязанностей гаранта Конституции, и обязать президента "в пределах предоставленных ему полномочий" принять меры по защите конституционных прав истцов.

Соратники Алексея Навального считают, что их конституционные права систематически нарушаются и ограничиваются при расследовании дела об отмывании средств через ФБК. В рамках этого дела проведено более 200 обысков у сотрудников штабов Навального и других лиц, при этом произвольно изымалась документация и предметы, заведомо не имеющие правового значения по уголовному делу, говорится в иске.

Ранее следственный комитет объяснил причину обысков в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Следственные действия прошли в 30 регионах по делу об отмывании денег. Обыскивались офисы штабов, а также квартиры сотрудников ФБК.

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Суд отказался принимать иск ФБК к Путину

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Теги: фбк, владимир путин, суд, иск



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