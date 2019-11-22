Навальный подал иск к Путину

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
навальный, коллаж (2019) | Фото:ФАН

Навальный подал иск к Путину

Фонд борьбы с коррупцией подал в Тверской районный суд Москвы коллективный иск к президенту РФ Владимиру Путину.

Заявители требуют признать незаконным бездействие главы государства, выразившееся в его уклонении от исполнения обязанностей гаранта Конституции, и обязать президента "в пределах предоставленных ему полномочий" принять меры по защите конституционных прав истцов. Как следует из иска, будучи гарантом Основного закона страны, глава государства обязан выступать в защиту нарушенных конституционных прав, но применительно к ФБК эта обязанность "исполнена президентом не была".

Так, конституционные права заявителей систематически нарушаются и ограничиваются при расследовании дела об отмывании средств через ФБК. В рамках этого дела проведено более 200 обысков у сотрудников штабов Навального и других лиц, при этом произвольно изымалась документация и предметы, заведомо не имеющие правового значения по уголовному делу, говорится в иске.

Как считают в Фонде борьбы с коррупцией, целью обысков было исключительно причинение ущерба по политическим мотивам сторонникам Навального либо их родственникам, сообщают "Ведомости".

Ранее следственный комитет объяснил причину обысков в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Следственные действия прошли в 30 регионах по делу об отмывании денег. Обыскивались офисы штабов, а также квартиры сотрудников ФБК.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте СК, дело квалифицировано по статья 174 УК - совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.

Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, ряд сотрудников ФБК вызваны к следователям для допроса по уголовному делу. Судом наложен арест на открытые ФБК в кредитных организациях счета. "Установлено, что на указанные счета поступали денежные средства из иностранных источников. В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении СК.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Навальный подал иск к Путину

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Навальный, Путин, иск, ФБК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.11.2019 12:54 Мск Суд отказался принимать иск ФБК к Путину

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети