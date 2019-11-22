Навальный подал иск к Путину

Фонд борьбы с коррупцией подал в Тверской районный суд Москвы коллективный иск к президенту РФ Владимиру Путину.

Заявители требуют признать незаконным бездействие главы государства, выразившееся в его уклонении от исполнения обязанностей гаранта Конституции, и обязать президента "в пределах предоставленных ему полномочий" принять меры по защите конституционных прав истцов. Как следует из иска, будучи гарантом Основного закона страны, глава государства обязан выступать в защиту нарушенных конституционных прав, но применительно к ФБК эта обязанность "исполнена президентом не была".

Так, конституционные права заявителей систематически нарушаются и ограничиваются при расследовании дела об отмывании средств через ФБК. В рамках этого дела проведено более 200 обысков у сотрудников штабов Навального и других лиц, при этом произвольно изымалась документация и предметы, заведомо не имеющие правового значения по уголовному делу, говорится в иске.

Как считают в Фонде борьбы с коррупцией, целью обысков было исключительно причинение ущерба по политическим мотивам сторонникам Навального либо их родственникам, сообщают "Ведомости".

Ранее следственный комитет объяснил причину обысков в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Следственные действия прошли в 30 регионах по делу об отмывании денег. Обыскивались офисы штабов, а также квартиры сотрудников ФБК.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте СК, дело квалифицировано по статья 174 УК - совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.

Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, ряд сотрудников ФБК вызваны к следователям для допроса по уголовному делу. Судом наложен арест на открытые ФБК в кредитных организациях счета. "Установлено, что на указанные счета поступали денежные средства из иностранных источников. В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении СК.