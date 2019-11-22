В Тюмени, Татарстане и Москве задержаны приспешники запрещенной "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"

В нескольких регионах страны, в том числе и в Тюмени, задержаны сторонники запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФСБ России.

Двух главарей и семерых участников группировки "взяли" сотрудники ФСБ. Злоумышленники создали законспирированную сеть своих сторонников в Тюмени, Татарстане и Москве. Члены сообщества решали задачи финансового обеспечения своей "работы", распространяли террористическую идеологию, вербовали в свои ряды местных мусульман, готовили свержение власти. При задержании в квартирах преступников обнаружено и изъято много запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи. Возбуждены уголовные дела.

Напомним, в октябре в Тюменской области и еще восьми регионах прошли задержания по делу о 6 млн для запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". До этого аналогичным способом для "ИГ" собрали 8 млн руб.