Главу Чеховского района задержали по делу о мошенничестве на 7 млн рублей
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава городского округа Чехов Марина Кононова.
Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, чиновнице инкриминируются махинации с муниципальным зданием. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, с использованием служебного положения.
По данным следствия, в результате действий Кононовой из муниципальной собственности незаконно выбыл объект недвижимого имущества – здание общей площадью 330 кв.м, кадастровой стоимостью более 7 млн рублей.
21 ноября сотрудники СКР при поддержке ФСБ пришли с обыском к главе Чеховского района.
Обыски прошли в коттедже Кононовой в деревне Большое Петровское. Главу района допросили.
В марте следственные действия прошли в администрации Чехова, после чего был задержан заместитель Кононовой Дмитрий Фриш. Поводом стало уголовное дело о хищении земель специального назначения, фигурантами которого были несколько криминальных авторитетов.