Главу Чеховского района задержали по делу о мошенничестве на 7 млн рублей

В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава городского округа Чехов Марина Кононова.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, чиновнице инкриминируются махинации с муниципальным зданием. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, с использованием служебного положения.

По данным следствия, в результате действий Кононовой из муниципальной собственности незаконно выбыл объект недвижимого имущества – здание общей площадью 330 кв.м, кадастровой стоимостью более 7 млн рублей.

21 ноября сотрудники СКР при поддержке ФСБ пришли с обыском к главе Чеховского района.

Обыски прошли в коттедже Кононовой в деревне Большое Петровское. Главу района допросили.

В марте следственные действия прошли в администрации Чехова, после чего был задержан заместитель Кононовой Дмитрий Фриш. Поводом стало уголовное дело о хищении земель специального назначения, фигурантами которого были несколько криминальных авторитетов.