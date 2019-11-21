ФСБ и СК проводят обыски в коттедже главы Чеховского района Подмосковья

Сотрудники СКР при поддержке ФСБ пришли с обыском к главе Чеховского района Подмосковья Марине Кононовой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Обыски идут в коттедже Кононовой в деревне Большое Петровское. Главу района допрашивают по уголовному делу, с чем оно связано, не уточняется.

В марте следственные действия прошли в администрации Чехова, после чего был задержан заместитель Кононовой Дмитрий Фриш.

Поводом стало уголовное дело о хищении земель специального назначения, фигурантами которого были несколько криминальных авторитетов.

Стоит отметить, в 2014 году было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Чеховского района, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, чиновник использовал земли лесного фонда не по назначению. Участок земли был передан в аренду коммерческой организации, которой было выдано разрешение на строительство базы отдыха "Слобода".