Генпрокурор Чайка в Екатеринбурге: "Бизнесменам вернули 47 млрд рублей долгов по контрактам"

Генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл с официальным визитом в Екатеринбург. Сегодня Чайка проводит встречу с представителями бизнеса. Бизнесменов всех уровней взволновали проверки со стороны надзорного ведомства. По словам Юрия Чайки, за последнее время бизнес был избавлен от 300 тыс. внеплановых проверок, передает корреспондент Накануне.RU.

"После нашего вмешательства возвращено 47 млрд долгов по муниципальным и государственным контрактам", - отметил успехи генпрокурор.

"Отдельное внимание уделяется развитию коммуникаций с бизнес-сообществами. У нас будет запущена платформа МСБ, данные с которой мы включим в единый реестр проверок. Была открыта интерактивная площадка для прокуратуры. В этой связи, после мероприятия во Владивостоке было принято решение проводить эти встречи на постоянной основе", - рассказал генпрокурор.

Аналогичные мероприятия запланированы в Приволжском федеральном округе. "Надеюсь, что все это улучшит ситуацию в бизнесе в целом", - отметил Чайка.