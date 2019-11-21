Чайка будет устраивать приемы предпринимателей

Генпрокурор России Юрий Чайка будет регулярно проводить личные приемы предпринимателей в регионах.

Ближайшая встреча пройдет в Екатеринбурге и станет дополнением к прямой линии для бизнесменов, на которую за три года поступило около 3,5 тыс. обращений и жалоб. Все обращения, которые поступают на нее, сразу переправляются в профильное управление центрального аппарата Генпрокуратуры и докладываются генпрокурору.

Новый формат был опробован Чайкой на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года. Никаких рамок и ограничений при организации той встречи не было, пишет "Коммерсант".

Ранее Общественная палата России предложила новые механизмы защиты предпринимателей, совершивших экономические преступления, от реального заключения. Возбуждение уголовных дел против бизнеса эксперты считают главным негативным фактором влияния на инвестиционный климат. Расследовать нарушения нужно, заявили в Общественной палате, но делать это следует без ущерба для бизнеса обвиняемого. Для защиты экономических преступников эксперты ОП предложили придумать аналог "депутатской неприкосновенности".