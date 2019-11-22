Продажа акций "Газпрома" не приведет к снижению доли государства

Продажа 3,59% акций "Газпрома" не приведет к снижению доли государства, которому в настоящий момент принадлежит контрольный пакет акций - 50,23%, отмечают эксперты.

Сегодня стало известно, что компания планирует продать 850,5 млн обыкновенных именных бездокументарных акций. Цена за одну акцию составляет 220,72 руб. Стоимость всего пакета оценивается в 187,7 млрд руб.

Как сообщил Накануне.RU ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, компания продает не государственный пакет акций, а доли самого "Газпрома" - казначейский пакет.

"Государство и без этого пакета имеет более 50% акций. Больше ему и не надо: это стратегический вопрос контроля над "Газпромом". Есть там 50%+1 акция - и ладно. Вопрос долей больше трех с половиной или меньше роли не играет. "Газпрому" важно не иметь собственных акций в кубышке, а продать ее, возможно, иностранным инвесторам, чтобы иметь большую поддержку от тех самых иностранцев. Потому что сейчас, мы видим, что крупные проекты реализуются только при мощнейшей лоббистской поддержке со стороны той же самой Германии. Ее политических и экономических кругов. Потому "Газпром", наверное, хочет привлечь иностранцев в свой капитал. Но это одна из версий, потому что если бы точно целью компании были иностранцы, то продавались бы акции на иностранных биржах, а компания решила продавать именно на российских", - отметил Игорь Юшков.

Однако, по словам экономиста, сейчас российские бизнесмены не очень заинтересованы в "четкой привязке" "Газпрома". Он отметил, что недавно Ротенберг продал крупного подрядчика нефтегазовой компании "Стройгазмонтаж", понимая, что перспективы строительства крупных инфраструктурных объектов "Газпрома" - больших газопроводов - под большим вопросом.

"Газпром достроил "Силу Сибири", "Северный поток 2", всякие расширения на территории России для этих газопроводов, а дальше непонятно, будут ли большие проекты? Или будет только обслуживание действующих объектов. Интерес бизнесменов к подрядам "Газпрома", а возможно, и к акциям, немного снижается. Они предпочитают уйти в кэш, не сидеть в активах. Потому, вполне вероятно, что даже при продаже на российской бирже, может быть, владельцем целого пакета станут иностранные инвесторы", - добавил Юшков.

По мнению старшего аналитика по нефтегазовому сектору банка "Уралсиб" Алексея Кокина, акции, скорее всего, будут проданы одним пакетом.

"Потому это будет крупный покупатель. По рыночной цене стоимость акций составляет почти 190 млрд руб. Однако, сказать, кто является основным претендентом, я не могу", - заявил он. По словам Кокина, интерес к акциям "Газпрома" не снижается, а, напротив, растет.

"Цена акций в течение года подросла, довольно значительно. Особенно рост был за май, июнь, июль, который вывел компанию с ценовых уровней 160 руб за акцию до нынешних 200. Последняя цена закрытия была 254. Хотя продажа и была со скидкой, все равно продажа была на уровне начала октября то есть уже отражала рост, который мы видели в мае июне. Это и есть интерес. Если посмотреть на объемы торгов: май, июнь, июль они сильно выросли и были также высокими во второй половине октября и в ноябре. Падения интереса мы не видим, наоборот видим рост увлеченности инвестора", - добавил он.