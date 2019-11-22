08 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО Приволжский ФО В России
(2005) | Фото: Накануне.ru

Из-за коммунальных аварий тысячи жителей Курска и Оренбурга остались без тепла в холода

В Курске отключилось теплоснабжение и горячее водоснабжение в Центральном округе города. В зону отключения попали девять улиц: 50 лет Октября, 1-й Суворовский пер., ул.Аэродромная, Бойцов 9-й дивизии, ул. Звездная, ул. Зеленая, ул. Повлуновского,  ул. Запольная и ул. Скорятина.

"Всего 72 многоквартирных жилых дома с населением  15738 чел., из них 3934 детей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области.

В зоне отключения также находятся две школы, политехнический колледж, два детских сада, три поликлиники.

На месте аварии сейчас работают спасательные бригады, а также аварийно-восстановительная бригада ПАО "Квадра"-"Курская генерация".

Стоит отметить, что в регионе сейчас морозная погода – семь градусов ниже нуля, ветер 5 м/с.

А в Оренбурге аварией, из-за которой без теплоснабжения остались 5 тыс. горожан, заинтересовалась прокуратура. "В ходе прокурорской проверки будет проанализирована ситуация, планируется дать оценку действиям газоснабжающих организаций, допустившим нахождение людей при низких температурах воздуха в опасных для жизни и здоровья условиях", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Авария произошла на объекте "Газпром межрегионгаз Оренбург". В результате произошло прекращение подачи газа в 6787 домах жителей центра города Оренбурга, а также в районе Ренды.

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Из-за коммунальных аварий тысячи жителей Курска и Оренбурга остались без тепла в холода

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Теги: коммунальная авария, теплоснабжение, прокурорская проверка



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