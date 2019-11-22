Власти привлекут от россиян триллион на пенсии

Российские власти ждут от россиян 1 трлн руб. на добровольную пенсию в первый год запуска программы в рамках гарантированного пенсионного плана.

Напомним, Министерство финансов и Банк России работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года. Модель носит добровольный порядок участия граждан в системе накоплений и получила название "гарантированный пенсионный план".

Согласно проекту, объем пенсионных взносов в системе возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022-м, 2,2 трлн в 2023-м и 3 трлн в 2024 году. Ежегодный приток новых денег в негосударственные пенсионные фонды на гарантированный пенсионный план составит 0,6–0,8 трлн руб. в 2022–2024 годах, сообщает РБК.

Основная цель новой пенсионной системы — предоставить россиянам возможность за счет личных взносов с зарплат в негосударственные пенсионные фонды копить на будущую пенсию. Размер отчислений может быть любым, участник новой пенсионной системы сможет устанавливать его самостоятельно. Он также может неограниченное количество раз приостанавливать уплату взносов, но не более чем на пять лет в общей сложности.

Для того, чтобы стать участником ГПП и начать отчислять взносы с зарплаты на будущую пенсию, будет два способа. Любой сможет самостоятельно подать заявление о желании подключиться к системе через портал госуслуг, либо работник может предоставить письменное согласие на участие в системе работодателю, который подает заявление пенсионному оператору ГПП за своего сотрудника.

А в 2018 г. Владимир Путин принял решение о поэтапном повышении пенсионного возраста в России на пять лет для мужчин и женщин, реформа началась в 2019 г. При этом российское правительство направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект о сохранении клиентам негосударственных пенсионных фондов возможности получения пенсий в возрасте 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам, то есть речь идет о "частных" пенсиях.