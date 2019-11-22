Власти привлекут от россиян триллион на пенсии

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
(2005) | Фото: www.vvp.ru

Власти привлекут от россиян триллион на пенсии

Российские власти ждут от россиян 1 трлн руб. на добровольную пенсию в первый год запуска программы в рамках гарантированного пенсионного плана.

Напомним, Министерство финансов и Банк России работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года. Модель носит добровольный порядок участия граждан в системе накоплений и получила название "гарантированный пенсионный план".

Согласно проекту, объем пенсионных взносов в системе возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022-м, 2,2 трлн в 2023-м и 3 трлн в 2024 году. Ежегодный приток новых денег в негосударственные пенсионные фонды на гарантированный пенсионный план составит 0,6–0,8 трлн руб. в 2022–2024 годах, сообщает РБК.

Основная цель новой пенсионной системы — предоставить россиянам возможность за счет личных взносов с зарплат в негосударственные пенсионные фонды копить на будущую пенсию. Размер отчислений может быть любым, участник новой пенсионной системы сможет устанавливать его самостоятельно. Он также может неограниченное количество раз приостанавливать уплату взносов, но не более чем на пять лет в общей сложности.

Для того, чтобы стать участником ГПП и начать отчислять взносы с зарплаты на будущую пенсию, будет два способа. Любой сможет самостоятельно подать заявление о желании подключиться к системе через портал госуслуг, либо работник может предоставить письменное согласие на участие в системе работодателю, который подает заявление пенсионному оператору ГПП за своего сотрудника.

А в 2018 г. Владимир Путин принял решение о поэтапном повышении пенсионного возраста в России на пять лет для мужчин и женщин, реформа началась в 2019 г. При этом российское правительство направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект о сохранении клиентам негосударственных пенсионных фондов возможности получения пенсий в возрасте 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам, то есть речь идет о "частных" пенсиях.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Власти привлекут от россиян триллион на пенсии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пенсии, пенсионеры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.10.2019 00:01 Мск СМИ: новая пенсионная система заработает в 2021 году
Ранее 25.10.2019 02:02 Мск Власти определили основные параметры новой накопительной пенсионной системы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети