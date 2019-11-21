На Южном Урале на сотрудников соцслужбы и органов опеки возбудили уголовное дело после истории с гибелью матери, которая держала взаперти троих детей

Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" после истории с гибелью матери, от которой ранее ушли трое ее детей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 7 ноября в Усть-Катаве Челябинской области сгорел частный дом, после тушения нашли тело 55-летней женщины. Она оказалась матерью троих детей, которые накануне трагедии сбежали от нее. Женщина долгое время никуда не выпускала их из дома, не давала ходить в школу и в больницу, а также общаться с друзьями.

Следствие считает, что работники социальных служб и органов опеки должным образом не контролировали условия жизни и воспитания детей.

Сейчас власти региона хотят оформить опеку в отношении детей на старшую из девочек (ей 20 лет). Дети в данный момент находятся в больнице, потому что младшая девочка болеет. В дальнейшем для семьи планируется снять квартиру.

Напомним, их отец хотел вывезти детей в Москву на съемки ток-шоу, но власти запретили ему это делать.