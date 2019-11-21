На Южном Урале на сотрудников соцслужбы и органов опеки возбудили уголовное дело после истории с гибелью матери, которая держала взаперти троих детей

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

На Южном Урале на сотрудников соцслужбы и органов опеки возбудили уголовное дело после истории с гибелью матери, которая держала взаперти троих детей

Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" после истории с гибелью матери, от которой ранее ушли трое ее детей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 7 ноября в Усть-Катаве Челябинской области сгорел частный дом, после тушения нашли тело 55-летней женщины. Она оказалась матерью троих детей, которые накануне трагедии сбежали от нее. Женщина долгое время никуда не выпускала их из дома, не давала ходить в школу и в больницу, а также общаться с друзьями.

Следствие считает, что работники социальных служб и органов опеки должным образом не контролировали условия жизни и воспитания детей.

Сейчас власти региона хотят оформить опеку в отношении детей на старшую из девочек (ей 20 лет). Дети в данный момент находятся в больнице, потому что младшая девочка болеет. В дальнейшем для семьи планируется снять квартиру.

Напомним, их отец хотел вывезти детей в Москву на съемки ток-шоу, но власти запретили ему это делать.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Южном Урале на сотрудников соцслужбы и органов опеки возбудили уголовное дело после истории с гибелью матери, которая держала взаперти троих детей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дети, уголовное дело, мать, Усть-Катав, СК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.11.2019 10:21 Мск Власти Южного Урала не позволили отцу вывезти на московское ток-шоу троих детей, которых 10 лет продержала взаперти мать
Ранее 13.11.2019 15:41 Мск На Южном Урале местная жительница 10 лет держала взаперти трех детей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети