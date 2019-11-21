07 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
телевизор, пульт, телевидение (2014) | Фото:

Власти Южного Урала не позволили отцу вывезти на московское ток-шоу троих детей, которых 10 лет продержала взаперти мать

Власти хотят оформить опеку в отношении детей, которых мать больше 10 лет держала взаперти, на старшую из девочек. Об этом на пресс-конференции рассказала вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Они маленькая стайка, их разлучать нельзя. Они прожили столько лет вместе, друг друга чувствуют и понимают. Здесь мы склоняемся, что нужно оформление опеки на старшую сестру. Сейчас мы смотрим в этом направлении", - рассказала она.

Сейчас дети находятся в больнице, потому что младшая девочка болеет. В дальнейшем для семьи планируется снять квартиру. Параллельно будет решаться вопрос с их домом, который пострадал во время пожара, и с образованием.

"Нам сейчас надо решать вопрос по их обучению. Самое сложное с 15-летним мальчиком, который вообще не ходил в школу. Будем думать, как организовать образовательную траекторию для него", - добавила она.

Отец хотел вывезти детей в Москву на съемки ток-шоу, но власти запретили. "Эта история заинтересовала федеральные каналы. Папе была предложена достаточно большая сумма денег, чтобы вывез детей в Москву на съемки. Мы в интересах детей эту историю запретили. Отец требовал, как законный представитель. Девочка младшая болела, у нее была температура. Я понимаю, что это интересно, но в этих историях никто не думает о том, каково детям", - подчеркнула вице-губернатор.

Напомним, в Усть-Катаве местная жительница более 10 лет держала взаперти дочерей 20 и 11 лет и 15-летнего сына. Она не разрешала им ходить в школу, гулять и общаться со сверстниками. Также дети не обращались в учреждения здравоохранения. Отец с ними не проживал, работал в другом регионе и помогал материально. Детям удалось сбежать. На следующий день в доме произошел пожар, и женщина погибла. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Официальным представителем несовершеннолетних детей на сегодняшний день является их отец, но он не изъявляет желания забрать детей. Маловероятно, что получит опеку и старшая сестра, которая проживает в другом регионе, у нее есть судимость. Власти готовы помочь 20-летней сестре оформить опекунство над младшими детьми.

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Власти Южного Урала не позволили отцу вывезти на московское ток-шоу троих детей, которых 10 лет продержала взаперти мать

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Теги: дети, взаперти, ток-шоу, опеуа



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Ранее 21.11.2019 20:03 Мск На Южном Урале на сотрудников соцслужбы и органов опеки возбудили уголовное дело после истории с гибелью матери, которая держала взаперти троих детей

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