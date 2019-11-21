Госдума одобрила закон, который разрешает признавать иноагентами физических лиц

Госдума приняла в третьем чтении закон, который разрешает признавать иностранными агентами физических лиц, распространяющих контент СМИ-иноагентов или участвующих в его создании.

Как сообщает пресс-служба ГД, к иноагентам также предлагается относить тех, кто получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Напомним, в Совете Федерации ранее предложили включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах. По замыслу сенаторов, попавшее под действие закона о СМИ-иноагентах физическое лицо должно будет зарегистрироваться в Минюсте и маркировать свои материалы.

Сообщалось, что уголовного наказания не предусматривается, нарушившие закон лица будут подвергаться административной ответственности.