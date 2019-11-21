07 Сентября 2020
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Провал асфальта в Пензе (2019) | Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

В "Т Плюс" провели обыски из-за ЧП с провалом в кипяток автомобиля в Пензе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту трагедии на улице Аустрина в Пензе. Там, напомним, накануне "Лада Ларгус" провалилась вместе с грунтом под землю, где произошел прорыв тепломагистрали с горячей водой. В кипятке буквально сварились два человека, находившихся в автомобиле.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУСКР по Пензенской области.

Следователи установили, что аварийный участок тепломагистрали находится в собственности филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" (основной акционер – группа "Ренова" Виктора Вексельберга) с 2016 года, обслуживанием и ремонтом теплосетей занимается АО "Т Плюс Теплосеть Пенза".

В Пензе автомобиль провалился под землю|Фото: ГУ МЧС по Пензенской области

"Трубопровод прокладывался 57 лет назад. Последнее экспертное исследование теплосетей на данном участке проводилось одним из обществ с ограниченной ответственностью, имеющим лицензию, в 2018 году. Согласно заключению специалистов, магистральная тепловая сеть соответствует требованиям промышленной безопасности, её эксплуатация возможна на разрешенных параметрах сроком до конца октября 2020 года", - говорится в сообщении СКР.

Следствие изъяло участок поврежденной трубы, провело обыски в "Т Плюс" и в организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности теплотрассы.

Провал асфальта в Пензе|Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

"По уголовному делу проводится большой объем следственных действий, в том числе в других регионах. Вся изъятая документация и вещественные доказательства будут направлены на экспертное исследование с целью установления точной причины порыва тепломагистрали, повлекшей гибель потерпевших. Следствием изъята запись с камер видеонаблюдения, на которую попал как момент самого происшествия, так и предшествовавшая этому обстановка на месте трагедии. Изучением видеозаписи установлено, что первые признаки выхода пара из-под асфальтового покрытия зафиксированы 19 ноября 2019 года в 9 часов 19 минут, на протяжении последующих 15 минут стремительно образовалась яма с горячей водой. В 9 часов 35 минут произошло падение автомашины марки "Лада Ларгус" в образовавшуюся яму", - говорится в сообщении СКР.

Аварийные трубы, изъятые на месте аварии с кипятком в Пензе|Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

В Следственном комитете опровергли появившуюся в СМИ информацию о повреждении и прорыве тепломагистрали в результате деформации короба трубы из-за повышенной автотранспортной нагрузки. "Указанная версия не подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств", - заметили в СКР.

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В "Т Плюс" провели обыски из-за ЧП с провалом в кипяток автомобиля в Пензе

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Теги: т плюс, авария на тепломагистрали, пенза, кипяток, погибшие, провал



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