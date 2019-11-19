05 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России
В Пензе автомобиль провалился под землю (2019) | Фото: ГУ МЧС по Пензенской области

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие

Автомобиль Lada Largus провалился в яму с кипятком в Пензе. В результате происшествия погибли два человека.

ЧП произошло утром 19 ноября на улице Аустрина, на стоянке у магазина, сообщает ТАСС.

Провал грунта произошел из-за прорыва трубы горячего водоснабжения, уточнили в МЧС.

В Пензе автомобиль провалился под землю(2019)|Фото: ГУ МЧС по Пензенской области

В прошлом году в Перми автомобиль "ушел под землю". Посреди улицы образовалась яма из-за размыва грунта, и машина провалилась в нее. В происшествии никто не пострадал - водителю удалось вовремя покинуть транспорт.

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В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие

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Теги: автомобиль, яма, пенза



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