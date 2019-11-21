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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Татьяна Моховикова (2016) | Фото: admhmao.ru

Трехлетняя дочь югорчанки, находящейся в сирийской тюрьме, вернулась в округ

Вернулась на родину трехлетняя девочка, мать которой, уроженка Югры, находится в сирийской тюрьме. Внучку привезла бабушка, сообщила Накануне.RU уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова.

Напомним, мать девочки уехала в Сирию вслед за мужем, дочка у нее родилась уже там. Сейчас женщина находится в сирийской тюрьме, сведений об отце нет. В округе у семьи остались родственники. Маленькую югорчанку увезли в составе большой группы детей. Сначала их привезли в Москву для медицинского обследования, после чего бабушка забрала ребенка в округ.

Моховикова отметила, что девочка вернулась 20 ноября. Началось оформление регистрации по месту жительства, медицинского полиса, девочка сейчас находится на обследовании.

"После того, как закончится оформление документов, она начнет ходить в садик. Жить будет у бабушки, которая уже стала ее опекуном. В этой же семье живет старший брат девочки, которого эвакуировали ранее. С ним было проще – документы и российское гражданство у него были, а его сестра родилась в Сирии, были проблемы. Она периодически вспоминает маму, плачет", - сказала Моховикова.

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Трехлетняя дочь югорчанки, находящейся в сирийской тюрьме, вернулась в округ

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Теги: ребенок, дочь, Сирия, эвакуация, Татьяна Маховикова



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