Мошенник Евгений Шабаев решил снова поставлять фейки о России иностранным СМИ

Мошенник и аферист Евгений Шабаев решил, что все забыли о том, кто он такой, и снова начал раздавать иностранным СМИ выдуманную им «инсайдерскую информацию». Чтобы предостеречь читателя — соит напомнить о том, кто такой глава казачьего общества «Ховрино».

Встреча с реальными ветеранами

Евгений Шабаев, который до этого любил давать комментарии СМИ на военную тематику, исчез из информационного пространства где-то полгода назад после одной встречи с ветеранами локальных конфликтов.

В начале марта они встретили Шабаева на улице и попросили принести извинения за то, что никогда и нигде не служивший мошенник от имени участников «чеченской и донбасской войн», призывал к антигосударственной деятельности. Однако лжеофицер ответил грубостью, попытался убежать, но был пойман. В итоге Шабаев упал на колени, зарыдал и стал просить прощения.

За свою грубость, которую аферист проявил к реальным ветеранам, а также за ту ложь, которую он распространял через антироссийские и западные СМИ, его обсыпали перьями, а после несколько раз постучали резиновой секс-игрушкой по голове.

Аферист отделался легким испугом. Никакого реального физического насилия против него применено не было. Да и Шабаев, вероятно, осознал, что сам и стал причиной такого отношения ветеранов — он даже не стал подавать заявление в правоохранительные органы.

И, казалось бы, что встреча с ветеранами стала концом истории про бесконечную ложь Шабаева. Он залег на дно и не высовывался до недавних пор.

Мошенник, которому никто не верил

Однако встреча с участниками конфликтов в Чечне и на Добассе только окончательно подтвердила, что нельзя верить ни единому слову афериста. Фактов, указывающих на то, что Евгений Шабаев является не тем, кем себя выдает, было достаточно и до этого.

Так, например, СМИ сообщали, что для имиджа «ветерана боевых действий» Шабаев использовал фальшивые документы и награды. В 2014 лжеофицер купил памятную медаль «За воссоединение», выдаваемую им по сей день за государственную медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма». Такая медаль стоила 1200 рублей. Сам же аферист Шабаев пытался «толкнуть» ее своим знакомым по завышенной цене в 70 тысяч.

Вместе с предложением купить медаль аферист присылал фото своего удостоверения к ней. На нем можно было увидеть подделанную печать Главного управления кадров МО РФ и подпись генерал-лейтенанта Карла Кортелайнена с ошибкой в фамилии.

Наглость мошенника удивляет еще больше, если знать, что все то время, когда Шабаев выдавал себя за «офицера» и «казачьего атамана», в Сети лежала видеозапись программы «Модный приговор», где в качестве актера-однодневки был задействован будущий «военный эксперт» и «ветеран».

Все это стало всплыло наружу после резонансного фейка об отправке ЧВК «Вагнера» в Венесуэлу, который для британского информагентства Reuters сочинил Евгений Шабаев. Неизвестно какие репутационные издержки понесло авторитетнейшее в прошлом СМИ, поверив мошеннику и аферисту и опубликовав никак не проверенные данные, которые впоследствии опровергли представители России, Венесуэлы и даже Соединенных Штатов Америки.

Вскоре после этого у завравшегося Шабаева состоялась та самая встреча с реальными ветеранами боевых действий и он залег на дно, однако сейчас почему-то подумал, что все про него забыли и снова можно врать про Россию в угоду иностранным СМИ. Вот только будут ли эти иностранные СМИ и дальше сотрудничать с лже-ветераном теперь — большой вопрос.