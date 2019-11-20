Госдума во втором чтении одобрила возможность оставлять ректора МГУ на посту сколь угодно долго

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили поправку, разрешающую президенту России неограниченное количество раз переназначать ректоров МГУ и СПбГУ.

Как отмечают "Ведомости", поправка была внесена в законопроект о совершенствовании практической подготовки учащихся в последний момент, ведь в конце декабря истекают полномочия действующего ректора МГУ Виктора Садовничего. 80-летнему ректору Владимир Путин уже дважды продлевал полномочия – это максимум, который сейчас разрешает закон (а вообще ректоры рядовых вузов могут занимать этот пост только до 65 лет).

Ранее наблюдатели считали, что власти все же не пойдут на изменение закона, и Садовничий займет какой-нибудь другой пост, например, была версия, что Садовничий не станет почетным президентом, а получит должность в инновационном научно-технологическом центре МГУ "Воробьевы горы". РБК ранее сообщал, что концепцию научно-технологической долины разрабатывала компания "Иннопрактика" под руководством Катерины Тихоновой, которую Reuters называло дочерью Путина.

А накануне в сети появилось открытое письмо, подписанное пятью сотнями студентов, выпускников и преподавателей МГУ, в котором они требуют вернуть выборы ректора.