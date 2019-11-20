Выросло число заболевших корью в Надыме. 250 детей переведены на дистанционное обучение

В Надыме зарегистрированы три подтвержденных случая заболевания корью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Надымского района.

По словам начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора Ивана Власова, установлены границы очага, круг контактных лиц, в том числе по месту учебы, работы и жительства. С теми из них, кто не привит, проводится работа по вакцинированию.

Город полностью обеспечен вакциной. Как сообщила главврач надымской ЦРБ, в больницу доставлены дополнительно 3 тыс. доз.

Дети, у которых нет прививок, получают образование дистанционно. Всего таких детей около 250. Форма обучения выбирается индивидуально.

Напомним, что постановлением Роспотребнадзора на территории города Надыма до 4 декабря отменены культурно-массовые мероприятия.

Изначально сообщалось, что с разницей в сутки заболели две девушки из одной многодетной семьи. Одна работает в школе №3 уборщицей, другая - студентка надымского колледжа. По предварительным данным, якобы они не ставят прививки по религиозным убеждениям.

Первый случай заболевания корью был зафиксирован 13 ноября. Число контактных людей только за сутки составило около 2 тыс.