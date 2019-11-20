В прикамской школе заявляют, что в показе видеоролика про трансгендера нет нарушения закона

Директор Лобановской школы Максим Ильин в беседе с корреспондентом Накануне.RU подробно прокомментировал инцидент с показом короткометражного фильма о травле трансгендерного ребенка.

Он убежден, что нарушения закона не было. По словам Максима Ильина, показ ролика организовали старшеклассники - школьное самоуправление. Самих видеороликов было много, показывались разные стороны жизни. Просмотр с администрацией школы согласован не был.

"После инцидента со всех классных руководителей, ответственных за мероприятие, были взяты объяснительные. Администрация их проанализировала, обсудила ситуацию с детьми, школьными психологами. Административная команда в полном составе посмотрела эти ролики и мы не нашли никакого состава правонарушения. Данные ролики не внесены в список запрещенных судом материалов и не являются экстремистскими по судебному решению. Мы отсмотрели абсолютно каждый ролик и не увидели там каких-либо признаков агрессии, жестокости, насилия. Ролик направлен против насилия, против агрессии. Речь в нем идет о внешнем насилии, которое могут проявлять люди к людям, которые от них отличаются. А контекст - это теоретический концепт - трансгендеры. Его героями вполне могли стать другие люди. Меня удивила реакция в соцсетях по этому поводу. Вот там как раз в отношении всех такого количество негативизма, призывов к насилию и тому подобное. Может быть, проверить следовало не школу в этот раз, а этих людей", - выразил мнение директор.

Он также подчеркнул, что в ролике нет ЛГБТ пропаганды, поскольку пропаганда - целенаправленный, длительный, систематический процесс, который направлен на то, чтобы изменить жизненную установку, мировоззрение людей в деструктивном смысле.

"Здесь деструкции нет", - подчеркнул он, добавив, что на учащихся это не оказало влияния. Учебный процесс как шел, так и идет. Жалоб от детей или их представителей не поступало.

"Запись, которая попала в соцсеть, велась одним из родителей, но не родителем детей, которые там присутствовали. Этот человек намеренно пришел, снимал этот ролик, распространил его и спровоцировал какие-то процессы. Мы со своей стороны убеждены, что руководствовались здравым смыслом, рассудком, законодательством РФ и ничего не нарушали", - высказался Максим Ильин.

Он отметил, что школа подготовила все необходимые документы для правоохранительных органов, прокурорской проверки. Комментарии руководство школы с объяснением ситуации уже давало. В том числе директор проконсультировался с юристами, которые также сообщили об отсутствии состава преступления.

"Я вижу в действиях этого лица [опубликовавшего ролик - примеч.] явно провокационный характер. Это желание за счет СМИ, за счет правоохранительных органов таким образом привлечь внимание к себе, к своей персоне. Лицо, которое распространило этот ролик, единственный человек, который получил удовольствие от всей этой ситуации. Распространяет видеозапись под лозунгом будто бы защиты. Но у меня вопрос возникает. Если ты присутствовал на этом мероприятии и посчитал, что оно противоправное, противозаконное, то почему вот в этот момент ты не встал, не сказал: подождите, остановитесь. Этот человек пришел к назначенному времени, произвел запись, никому здесь ничего не сказал, не обратился ко мне как к директору, и разместил это в соцсетях. Это не просто эмоциональный взрыв, возмущение. Это методичное, рациональное действие. А на следующий день еще больше подогревает эту историю в соцсетях", - прокомментировал Максим Ильин.

Он добавил, что сейчас все стороны работы школы проверяются и заметил, что школа открыта к диалогу. Также по словам директора, ему обидно, что в связи с этой шумихой, школа будет восприниматься, как "место, где работают плохие люди".

"Обидно за педагогов прежде всего, потому что у нас большое количество квалифицированных хороших педагогов. Ко мне подходят старшеклассники, которые были инициаторами показа. Они тоже очень переживают из-за этого всего", - резюмировал директор.

Напомним, во время показа старшеклассницы отметили, что против пропаганды ЛГБТ, но также заявили о недопустимости травли и применения насилия.

В группе "РИА Иван Чай | Портал семейной политики" социальной сети "ВКонтакте" было сказано, что в Общественную палату РФ поступают многочисленные обращения от возмущенных родителей школьников. По их мнению, фильм окрашен в эмоциональные тона, и якобы будет иметь последствия для неустоявшейся и неокрепшей детской психики.

"В настоящее время готовится запрос в прокуратуру Пермского края о выявлении в инциденте признаков статьи 6.21 КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционной ориентации среди несовершеннолетних", - сообщила член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной Палаты РФ Элина Жгутова.