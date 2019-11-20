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фильм про буллинг ЛГБТ-детей в Беларуси (2019) | Фото: vk.com

В пермской школе на "уроке толерантности" показали фильм про трансгендеров

В Прикамье старшеклассники одной из школ устроили показ короткометражного фильма про буллинг [травлю - примеч.] ЛГБТ-детей в Беларуси, передает корреспондент Накануне.RU.

Сюжет видеоролика повествует о трансгендерном ребенке, которого избивают сверстники за то, что он непохож на них. Завершается видеоролик выступлением женщины-трансгендера, которая признается, что считает, что родилась в чужом теле, и что только мать поддержала в последствии ее выбор.

Во время показа старшеклассницы отметили, что против того, чтобы это популяризировалось, но также заявили о недопустимости применения насилия к человеку за его выбор.

"Я против того, чтобы это популяризировалось и была пропаганда: мол, "становись вот этим, это круто". Я против этого, против гей-парадов и всего прочего. Но, я согласна с тем, что у таких людей тоже есть право на жизнь, право сделать свой выбор и жить, как им хочется. Но я не за популяризацию, поскольку природой все-таки создано чуть-чуть по-другому и это все таки меньшинство, а не большинство", - заявила школьница.

Сам видеоролик опубликован в группе "РИА Иван Чай | Портал семейной политики" социальной сети "ВКонтакте". В группе также сказано, что в Общественную палату РФ поступают многочисленные обращения от возмущенных родителей школьников. По их мнению, фильм окрашен в эмоциональные тона, что будет иметь последствия для неустоявшейся и неокрепшей детской психики.

фильм про буллинг ЛГБТ-детей в Беларуси, показ в Перми(2019)|Фото: vk.com

"В настоящее время готовится запрос в прокуратуру Пермского края о выявлении в инциденте признаков статьи 6.21 КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционной ориентации среди несовершеннолетних", - сообщила член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной Палаты РФ Элина Жгутова.

Получить оперативный комментарий по инциденту от краевого министерства образования и руководства школы, в которой транслировался фильм, не удалось - в минобре не брали трубку, а в школе сообщили, что директора в настоящий момент нет на месте.

Напомним, в сентябре в Тюмени дети избили двух нетрезвых мужчин, которые целовались, сидя на лавочке на детской площадке. Комментаторы видео разделились на два лагеря: одни поддержали поступок маленьких тюменцев, другие высказались в духе "родители растят зверей".

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В пермской школе на "уроке толерантности" показали фильм про трансгендеров

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Теги: толерантность, фильм про трансгендеров, буллинг, насилие



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Развитие сюжета:

Ранее 20.11.2019 13:55 Мск В прикамской школе заявляют, что в показе видеоролика про трансгендера нет нарушения закона

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