06 Сентября 2020
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Полиция на месте захвата заложников в Ростове (2019) | Фото: Telegram/Mash

Следователь, взявший в заложники жену в Ростове, пустил силовиков в дом только вместе со своей мамой

В Ростове-на-Дону задержан мужчина, взявший в заложники свою жену, с ним работает оперативная группа.

Как пишет Mash, 38-летний следователь Следственного комитета Сергей Ткачев обещал застрелить свою беременную жену. Силовиков он пустил в дом только вместе со своей мамой.

Полиция на месте захвата заложников в Ростове(2019)|Фото: Telegram/Mash

Полиция на месте захвата заложников в Ростове(2019)|Фото: Telegram/Mash

По данным телеграм-канала, все началось с того, что Алла Ткачева вызвала врачей из-за болей в животе. Внезапно у супруга разыгрались нервы и он пригрозил ее застрелить.

Район в центре города, где находится дом следователя, был оцеплен. Сотрудники ФСБ решили взять штурмом квартиру - переговоры с вооруженным злоумышленником не завершились успехом.

Полиция на месте захвата заложников в Ростове(2019)|Фото: youtube.com/Блокнот Rostov

Mash сообщает, что во время захвата у следователя СК стало плохо с сердцем. Жену он освободил добровольно, она не пострадала.

Также СМИ писали, что сначала мужчина взял в заложники и своего сына, но отпустил его.

Основной причиной случившегося считают нервный срыв на почве бытового конфликта с беременной женой.

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Следователь, взявший в заложники жену в Ростове, пустил силовиков в дом только вместе со своей мамой

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Теги: следователь, заложники, ростов



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Ранее 20.11.2019 12:15 Мск В Ростове следователь взял в заложники жену

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