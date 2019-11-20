Следователь, взявший в заложники жену в Ростове, пустил силовиков в дом только вместе со своей мамой

В Ростове-на-Дону задержан мужчина, взявший в заложники свою жену, с ним работает оперативная группа.

Как пишет Mash, 38-летний следователь Следственного комитета Сергей Ткачев обещал застрелить свою беременную жену. Силовиков он пустил в дом только вместе со своей мамой.

По данным телеграм-канала, все началось с того, что Алла Ткачева вызвала врачей из-за болей в животе. Внезапно у супруга разыгрались нервы и он пригрозил ее застрелить.

Район в центре города, где находится дом следователя, был оцеплен. Сотрудники ФСБ решили взять штурмом квартиру - переговоры с вооруженным злоумышленником не завершились успехом.

Mash сообщает, что во время захвата у следователя СК стало плохо с сердцем. Жену он освободил добровольно, она не пострадала.

Также СМИ писали, что сначала мужчина взял в заложники и своего сына, но отпустил его.

Основной причиной случившегося считают нервный срыв на почве бытового конфликта с беременной женой.