В Ростове следователь взял в заложники жену
В Ростове сотрудники ФСБ решили взять штурмом квартиру, где мужчина удерживает в заложниках свою жену.
СМИ пишут, что переговоры с вооруженным злоумышленником не завершились успехом.
По данным DonDay.ru, речь идет о следователе полиции, он взял в заложники свою супругу и ребенка, но позже отпустил несовершеннолетнего.
Правоохранители оцепили район, пишет "Блокнот" со ссылкой на источник.
В январе 18-летний сургутянин взял в заложники членов семьи и пообещал сжечь их.
Молодой человек шесть часов продержал в заложниках в квартире 72-летнюю родственницу, родную сестру, ее подругу и друга. Все это время он требовал от старушки деньги, угрожая ножом, ножницами и поджогом квартиры.
В итоге людей удалось освободить с помощью правоохранителей, которые смогли грамотно провести переговоры.