В Ростове следователь взял в заложники жену

В Ростове сотрудники ФСБ решили взять штурмом квартиру, где мужчина удерживает в заложниках свою жену.

СМИ пишут, что переговоры с вооруженным злоумышленником не завершились успехом.

По данным DonDay.ru, речь идет о следователе полиции, он взял в заложники свою супругу и ребенка, но позже отпустил несовершеннолетнего.

Правоохранители оцепили район, пишет "Блокнот" со ссылкой на источник.

В январе 18-летний сургутянин взял в заложники членов семьи и пообещал сжечь их.

Молодой человек шесть часов продержал в заложниках в квартире 72-летнюю родственницу, родную сестру, ее подругу и друга. Все это время он требовал от старушки деньги, угрожая ножом, ножницами и поджогом квартиры.

В итоге людей удалось освободить с помощью правоохранителей, которые смогли грамотно провести переговоры.