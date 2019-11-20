"Восстановлен спортивный принцип отбора". Свердловская биатлонистка Екатерина Глазырина представит сборную России

Свердловская биатлонистка Екатерина Глазырина всё-таки получила разрешение участвовать в Кубке IBU в составе сборной России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации биатлона Свердловской области, правление Союза биатлонистов России (СБР) внесло изменения в список сборной страны на международные соревнования. Таким образом, полностью восстановлен спортивный принцип отбора.

Напомним, что на отборе 15-16 ноября в Тюмени Глазырина заняла третье место в спринтерской гонке и выполнила критерии для выступлений в Кубке IBU. Однако в итоговых списках СБР, опубликованных 16 ноября, её не оказалось, что вызвало возмущение общественности.

Президент СБР Владимир Драчёв после пояснил, что спортсменка дважды пропустила допинг-тесты (третий пропуск автоматически приведёт к дисквалификации), поэтому тренеры решили не рисковать. Напомним, что у 32-летней Глазыриной этой весной закончился срок двухлетней дисквалификации за положительную допинг-пробу.

Накануне вечером правление СБР утвердило новый список сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Отметим, что помимо Глазыриной в международных биатлонных соревнованиях этого сезона примут участие свердловчанки Светлана Миронова и Тамара Воронина (Кубок мира), а также Ирина Казакевич (как и Глазырина - в Кубке IBU). Кубок мира стартует в Эстерсунде 30 ноября, Кубок IBU - 28 ноября в Шушене.