Российская космическая промышленность может разориться из-за исков Минобороны

Предприятия российской космической промышленности оказались под угрозой разорения из-за больших штрафов со стороны Минобороны и Роскосмоса.

В правительстве рассматривают изменения законодательства, которые защитили бы отрасль от исков, пишут "Ведомости".

В Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева прошло совещание по вопросу реструктуризации штрафов со стороны заказчиков под председательством вице-премьера Юрия Борисова и с участием руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

По данным издания, если Минобороны будет подавать иски к участникам космической промышленности, то им могут выписать штрафов на сумму 150–300 млрд рублей.

Не предъявлять претензии госзаказчики не могут, потому что такое требование прописано в федеральном законе "О контрактной системе в сфере закупок". В то же время предприятия зачастую не могут выполнить контракт по объективным причинам, так как страдают из-за санкций, отмечалось на совещании.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ подало иск к РКК "Энергия" на сумму 5 млрд рублей.

Всего военное ведомство в совокупности имеет претензии на сумму около 36 млрд рублей. Иск подан из-за срыва сроков разработки нового разгонного блока для ракеты-носителя "Ангара-А5" и из-за проблем с серийным производством спутников типа "Тундра", входящих в Единую космическую систему обнаружения и боевого управления (ЕКСОиБУ).

К 2020 году предполагалось вывести 10 аппаратов на орбиту, сейчас их только три. Планы возможно реализовать только к 2022 году.