06 Сентября 2020
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Александр Бречалов (2017) | Фото: udmurt.ru

ФОМ: пять регионов выделяются самой слабой поддержкой населением курса президента

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) подготовил аналитическую записку, где проанализированы общественные настроения в регионах по поводу курса президента. Выяснилось, что в пятерку регионов с худшей динамикой поддержки Владимира Путина угодили сразу три национальных субъекта – республика Алтай, Удмуртия и Бурятия, к ним добавились Еврейская автономная область и Хабаровский край.

Уровень поддержки курса президента в названных регионах – ниже общероссийского, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на аналитику, представленную в Администрации президента. Отмечается, что с марта 2019 года зафиксирована отрицательная динамика по рейтингу президента, сильнее всего – в республике Алтай (-21,4%) и в Удмуртии (-7,5%). И республику Алтай, и Удмуртию возглавляют, напомним, прямые ставленники Администрации президента, в первом случае главой является избранный 8 сентября нынешнего года Олег Хорохордин. Удмуртию с сентября 2017 года возглавляет Александр Бречалов (на фото), экс-руководитель центрального штаба президентского движения "Общероссийский народный фронт" (ОНФ).

В то же время лучшие показатели поддержки курса Путина на сегодняшний день демонстрируют такие субъекты, как Чечня, Крым, Севастополь, Брянская и Липецкая области.

Ранее Накануне.RU рассказывало, что симпатии российских граждан к президенту в последнее время снизились, это было зафиксировано другим социологическим институтом – "Левада-центром".

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ФОМ: пять регионов выделяются самой слабой поддержкой населением курса президента

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Теги: Александр Бречалов, Олег Хорохордин, ФОМ, Левада-центр, рейтинг президента



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