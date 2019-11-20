06 Сентября 2020
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Политика В России В бывшем СССР
Тбилиси, Грузия (2016) | Фото: travel.biletyplus.ru

Авиакомпании могут не получить компенсацию за запрет полетов в Грузию

Запрет российским авиаперевозчикам на полеты в Грузию действует с 8 июля.

Такое решение месяцем ранее принял президент РФ Владимир Путин. Оно было политически мотивировано, поэтому чиновники сразу пообещали компенсировать из бюджета потери шести российским авиакомпаниям, которым данная инициатива в разгар высокого сезона принесла убытки.

Перевозчики представили в Минтранс расчеты своих потерь, составленные по методике Росавиации. Вышло 3,2 млрд руб. Однако в министерстве считают сумму завышенной. По этой причине авиакомпании отчаялись получить компенсацию за запрет полетов в Грузию, пишут "Известия".

Стоит отметить, что в летнем запрете прямого авиасообщения между Россией и Грузией одной из причин были указаны долги грузинских авиапредприятий за аэронавигационное обслуживание. Часть из них относится к 2008 году. Пока неизвестно, будет ли Грузия погашать долг, и будет ли российская сторона настаивать на возобновлении полетов только после полной оплаты долга.

В октябре стало известно, что авиакомпании пеняют правительству на отсутствие компенсаций за отмену рейсов в Грузию. Перевозчики несут многомиллионные убытки и начинают возмущаться сложившейся ситуацией.

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Авиакомпании могут не получить компенсацию за запрет полетов в Грузию

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Теги: авиакомпании, авиация, Грузия



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