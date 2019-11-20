"Кладбище, которого нет". Власти подтвердили отсутствие документов на один из самых массовых курганских погостов

В Курганской области возникла неоднозначная и абсурдная ситуация с одним из самых массовых кладбищ в поселке Чистопрудном. Оно находится в нескольких километрах от Кургана в сосновом бору. Жители города часто хоронят там своих умерших родственников, не подозревая, что погост документально никак не оформлен и... никому не принадлежит. Кто "оформляет" участки под захоронения и кому платятся деньги за выкопанные могилы - в материале Накануне.RU.

Еще в далеком 2010 году жители поселка Чистопрудный начали жаловаться в различные надзорные ведомства на то, что рядом с их домами активно хоронят людей. В то время решить проблему попробовала Курганская межрайонная природоохранная прокуратура, обязав администрацию села Большое Чаусово, которое находится рядом с кладбищем, не допустить дальнейшие захоронения. Однако людей продолжали хоронить и, как оказалось, без всяких документов.

"У нас весной 2016 года умерла родственница. Мы отправились в одно из ритуальных агентств, где приобрели гроб, другие принадлежности. Там же нам предложили приобрести оградку и место на кладбище. Мы выбрали Чистопрудный поселок, так как знали, что там часто хоронят людей, место тихое и красивое. Съездили с сотрудником этого похоронного бюро, выбрали место. Нас тогда спросили - на сколько человек будет оградка? Мы решили купить на троих. Но мы и не подозревали тогда, что документально нам никто никак это не оформил, нам не до этого было, вся родня была убита горем. А сейчас возле нашей могилы находится старое дерево, которое вот-вот упадет на наш памятник. Начали разбираться и выяснилось, что это земля Гослесфонда и там не то что деревья пилить нельзя, но и хоронить тоже. Кладбище, которого нет, получается", - рассказал Накануне.RU житель Кургана Владимир.

По закону, решение о выборе места могилы принимает орган местного самоуправления. Если делать всё по всем правилам, то в таком случае всегда нужно учитывать санитарные нормы, правила застройки и другие нюансы. Но в случае с Чистопрудным кладбищем ничего этого нет. Земля, на которой находятся могилы, незаконно занята захоронениями. Правоохранительные органы - полиция и прокуратура - сейчас бездействуют, даже не пытаясь разобраться в том, кто начал на федеральной земле незаконные захоронения.

Летом 2011 года прокуратура при проверке кладбища выявила нарушения федеральных законов "Об охране окружающей среды", "О погребении и похоронном деле" и санитарных норм СанПи 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" при захоронении умерших. Но это не привело ни к чему - хоронить продолжают.

В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Накануне.RU сообщили, что на сегодняшний день ответственного за кладбище в Чистопрудном поселке нет.

"Захоронения запрещены решением Кетовского районного суда от 2018 года. Территория, на которой располагается кладбище, относится к землям лесного фонда Курганской области (в таксационном описании отмечено - кладбище). В прошлом году там провели лесопатологическое обследование и назначили уборку погибших и аварийных деревьев. Рубкой деревьев должны были заниматься граждане, оформившие древесину для собственных нужд, но заявок не поступило. Администрация Большечаусовского сельсовета не имеет полномочий по распоряжению деревьями, произрастающими на данном кладбище", - сообщили в департаменте.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на кладбище упавшее дерево раздавило несколько могил, пострадало 7 оградок - упавший ствол снес кресты, разбил фотографии покойных, очень сильно повредил ограждения могил. На месте ЧП упавшего ствола уже нет, там видны следы распила.

Исполняющий обязанности главы Кетовского района Виктор Дударев ошарашил своим заявлением соцсети - комментарий он оставил в группе "Инцидент | Курган". По его словам, кладбище "Чистопрудное" не является имущественным объектом Большечаусовского сельсовета.

"Оно является исторически сложившимся местом захоронения граждан. Территория кладбища находится на землях лесфонда. Администрация Большечаусовского сельсовета рассматривает возможность оформления данного объекта в собственность", - написал Дударев.

Однако, несмотря на то, что кладбище не относится к Большому Чаусово, администрация сельсовета без всяких проблем готова спиливать "мертвые" деревья. По телефону сотрудница сельсовета рассказала Накануне.RU о схеме работы.

"Приезжаете к нам, пишете заявление на имя главы сельсовета Валентина Леонова, мы находим подрядчиков и дерево спиливается. Только нужно съездить и указать, где именно это дерево стоит на кладбище", - рассказала девушка.

Ее слова подтверждают вопиющие нарушения, которые, возможно, осуществляет администрация Большечаусовского сельсовета. Сельские чиновники не имеют никакого права пилить "живые" и "мертвые" деревья, так как они находятся на федеральной земле. За подобные действия законом предусмотрена уголовная ответственность.

Управделами администрации Кетовского района Елена Белоногова сообщила Накануне.RU, что в сельсовете действительно не имеют права совершать подобные действия с деревьями на Чистопрудном кладбище.

"Это нарушение однозначно. Возможно, специалист сельсовета просто некомпетентна была, но спиливать деревья на кладбище и давать разрешения на их спил администрация Большечаусовского сельсовета не уполномочена", - отметила Белоногова.

И здесь опять бездействие полиции и прокуратуры - деревья на землях Гослесфонда нещадно пилят, но никому до этого нет дела. При этом и не спиливать их опасно для могил.

В департаменте природных ресурсов добавили, что для проведения работ по благоустройству кладбища необходимо оформить документы, дающие право пользования земельным участком для осуществления данного вида деятельности.

"Лесным кодексом Российской Федерации не предусмотрено предоставление лесных участков в составе земель лесного фонда для размещения на них мест захоронений. Решение данного вопроса возможно путём перевода земельного участка, занятого существующим кладбищем, из категории земель лесного фонда в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. Для этого необходимо обеспечить формирование документации, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 128 января 2006 года № 48 "О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий", - пояснили Накануне.RU в департаменте.

Но и здесь опять возникает загвоздка - согласно Федеральному закону № 8-ФЗ, расширение ритуальных участков или формирование новых требует разработки и предоставления плана развития указанной зоны, а также межевого проекта ритуальной зоны. Нужно и специальное разрешение с положительным заключением экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.

Самое важное - кладбище в Чистопрудном граничит с жилыми домами жителей поселка. По закону, защитная зона удалённости от городского кладбища жилых домов должна быть не менее 500 метров, иначе кладбище невозможно оформить надлежащим образом. От края кладбища до ближайших домов в Чистопрудном - не более 200 метров. То есть сейчас для того, чтобы по всем правилам оформить кладбище, нужно убирать жилые дома, но этого никто, естественно, делать не будет, так как они уже находятся в частной собственности.

Судя по практике других регионов, ситуация с Чистопрудным кладбищем - довольно распространенное явление. Получается, если вы похоронили родственника на бесхозном кладбище, которое расположено на землях Гослесфонда, эту землю по закону могут продать, так как в документах не будет значиться, что на ней располагается кладбище. Новый собственник решит, например, построить на том месте дорогу, и просто сносит погост - и будет иметь на это законное право. Причем в суде это оспорить будет достаточно сложно - собственник имеет право делать со своей землей что хочет.

Хоронить на кладбище в Чистопрудном поселке начали еще со времен экс-губернатора Курганской области Олега Богомолова. За кладбище отвечал местный криминальный авторитет Вячеслав Шаров по кличке "Шара". Совпадение или закономерность, но через четыре дня после отставки Богомолова с поста губернатора Шарова расстреливают в упор на глазах собственного сына возле спорткомплекса имени Горбенко в Кургане, и кладбище переходит в ведение других "владельцев". У Шарова была четвертая доля акций компании "Зауральский похоронный дом", которая отвечала за захоронения курганцев.

Источник Накануне.RU в правоохранительных органах Курганской области отмечает, что Олег Богомолов может быть замешан в этой темной истории. С его слов, якобы есть люди, которые готовы подтвердить, как Богомолов разрешил криминалитету взять в свои руки городские кладбища и, возможно, даже имел с этого часть прибыли. "Но сейчас силовикам будет сложно доказать что-либо, тут нужно вмешательство первых лиц региона", - считает источник.