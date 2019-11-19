У семьи хабаровского губернатора от ЛДПР начались обыски

У семьи губернатора Хабаровского края прошли обыски. Предположительно, Сергея Фургала и его близких подозревают в уклонении от налогов. Речь якобы может идти о сотнях миллионов рублей. Люди в масках наведались в офисы подразделений компании "Торэкс", которая якобы была основана женой Фургала.

Отметим, что выдвиженец от ЛДПР Фургал занял пост губернатора Хабаровского края в 2018 году по итогам второго тура выборов. Через год ЛДПР одержала победу на выборах в заксобрание региона, таким образом "Единая Россия" была оттеснена от управления этим дальневосточным регионом.

Недавно федеральные СМИ писали о недовольстве Фургалом со стороны Кремля. Сообщалось, что Администрация президента ввела для губернаторов KPI, которые учитывают разницу между рейтингами доверия губернатору и главе государства. Так, если рейтинги доверия главе РФ снижаются, а губернаторские - растут, это может означать, что губернатор приписывает все успехи себе, а проблемы списывает на деятельность федеральной власти. Такая же ситуация работает и с позитивными изменениями в регионе: например, если по поручению президента построена дорога, то губернатору стоит упомянуть об этом, а не приписывать заслуги себе. Как отмечали СМИ, такое поведение было характерно прежде всего для глав регионов, победивших на выборах от других партий, - например, для избранного в 2018 году главы Хабаровского края Сергея Фургала.