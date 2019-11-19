У семьи хабаровского губернатора от ЛДПР начались обыски

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Дальневосточный ФО В России
Сергей Фургал (2018) | Фото: club-rf.ru

У семьи хабаровского губернатора от ЛДПР начались обыски

У семьи губернатора Хабаровского края прошли обыски. Предположительно, Сергея Фургала и его близких подозревают в уклонении от налогов. Речь якобы может идти о сотнях миллионов рублей. Люди в масках наведались в офисы подразделений компании "Торэкс", которая якобы была основана женой Фургала.

Отметим, что выдвиженец от ЛДПР Фургал занял пост губернатора Хабаровского края в 2018 году по итогам второго тура выборов. Через год ЛДПР одержала победу на выборах в заксобрание региона, таким образом "Единая Россия" была оттеснена от управления этим дальневосточным регионом.

Недавно федеральные СМИ писали о недовольстве Фургалом со стороны Кремля. Сообщалось, что Администрация президента ввела для губернаторов KPI, которые учитывают разницу между рейтингами доверия губернатору и главе государства. Так, если рейтинги доверия главе РФ снижаются, а губернаторские - растут, это может означать, что губернатор приписывает все успехи себе, а проблемы списывает на деятельность федеральной власти. Такая же ситуация работает и с позитивными изменениями в регионе: например, если по поручению президента построена дорога, то губернатору стоит упомянуть об этом, а не приписывать заслуги себе. Как отмечали СМИ, такое поведение было характерно прежде всего для глав регионов, победивших на выборах от других партий, - например, для избранного в 2018 году главы Хабаровского края Сергея Фургала.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

У семьи хабаровского губернатора от ЛДПР начались обыски

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сергей Фургал, Торэкс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.12.2019 09:43 Мск В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос в Москву

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети