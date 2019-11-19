Противотуберкулезный диспансер в Зауралье, откуда уволились медики, открыл вакансии для медсестер и врачей

Противотуберкулезный диспансер Курганской области открыл для врачей и медсестер новые вакансии.

Всего доступно 19 вакансий, говорится на официальном сайте медицинской организации.

Ранее из отделения диспансера в поселке Чернавский уволились несколько человек - сейчас они могут вернуться на работу, заключив новые трудовые договоры.

Ранее главный врач курганского областного противотуберкулезного диспансера Юлиана Просвирнина уволилась из-за нарушения в финансовых документах учреждения.

Напомним, 22 октября уволенные из Чернавского филиала тубдиспансера медработники поговорили по видеосвязи с сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктором Леонидом Рошалем. Он взял ситуацию на контроль.



Как ранее сообщало Накануне.RU, власти Зауралья с 15 октября официально закрыли филиал туберкулезного диспансера. Однако сами медработники уверяли, что учреждение закрывают из-за экономии средств в бюджете, и отказывались покидать свои рабочие места. Сотрудники филиала утверждали - зданию не нужен капитальный ремонт, требующий закрытия, а перевод больных в городские условия просто опасен.