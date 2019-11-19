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Общество Курганская область
Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

Противотуберкулезный диспансер в Зауралье, откуда уволились медики, открыл вакансии для медсестер и врачей

Противотуберкулезный диспансер Курганской области открыл для врачей и медсестер новые вакансии.

Всего доступно 19 вакансий, говорится на официальном сайте медицинской организации.

Ранее из отделения диспансера в поселке Чернавский уволились несколько человек - сейчас они могут вернуться на работу, заключив новые трудовые договоры.

Ранее главный врач курганского областного противотуберкулезного диспансера Юлиана Просвирнина уволилась из-за нарушения в финансовых документах учреждения.

Напомним, 22 октября уволенные из Чернавского филиала тубдиспансера медработники поговорили по видеосвязи с сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктором Леонидом Рошалем. Он взял ситуацию на контроль.

Как ранее сообщало Накануне.RU, власти Зауралья с 15 октября официально закрыли филиал туберкулезного диспансера. Однако сами медработники уверяли, что учреждение закрывают из-за экономии средств в бюджете, и отказывались покидать свои рабочие места. Сотрудники филиала утверждали - зданию не нужен капитальный ремонт, требующий закрытия, а перевод больных в городские условия просто опасен.

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Противотуберкулезный диспансер в Зауралье, откуда уволились медики, открыл вакансии для медсестер и врачей

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Теги: тубдиспансер, Курган, Чернавский, вакансии, врачи, медсестры



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