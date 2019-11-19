05 Сентября 2020
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Общество За рубежом
потоп в Венеции (2018) | Фото: twitter.com/filmmakerIVANOV

Россияне пожертвовали миллион евро на восстановление затопленной Венеции

Посольство Италии в России собрало пожертвования на восстановление Венеции после мощного наводнения.

Сумма составила 1 млн евро, сообщает агентство ANSA со ссылкой на посла Италии в России Паскуале Терраччано.

С соответствующим призывом к итальянским посольствам за рубежом обратился ранее министр иностранных дел Луиджи Ди Майо. При этом он указал, что помощь необязательно должна быть финансовой, пишет ТАСС.

Напомним, Венеция переживает сильнейшее за полвека наводнение. Сообщалось, что затоплено уже более 80% города.

Площадь Святого Марка полностью ушла под воду, подтопило и одноименный собор. Жителям рекомендовано не выходить на улицу.

По прогнозам, в ближайшие дни "высокая вода" уйдет. Максимальный уровень будет достигать метра с небольшим.

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Россияне пожертвовали миллион евро на восстановление затопленной Венеции

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Теги: венеция, наводнение, пожертвования



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