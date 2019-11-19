05 Сентября 2020
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В России начали исследования по использованию марихуаны в медицинских целях

В России начали исследования по использованию марихуаны в лечебных целях. Об этом сообщил главный внештатный специалист нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Нарколог объяснил, что суть исследований - в поиске каннабиоидов, которые не вызывают психозов. При употреблении марихуаны психозы возникают в 1-3% случаях, это очень большая цифра, уточнил Брюн.

Он отметил, что исследования только начались. Если не будет найдена конопля, не вызывающая психозов, медицинское употребление марихуаны легализовано не будет, пишет "Интерфакс".

Ране Минздрав России предложил разрешить ввоз гашиша и каннабиса на территорию страны для научной, учебной, экспертной и оперативно-розыскной деятельности.

Отмечалось, что использование каннабиса и его производных в медицинских целях активно обсуждается в рамках Всемирной организации здравоохранения, а также Комиссии ООН по наркотическим средствам и Международного комитета по контролю над наркотиками.

Разрешить ввоз указанных веществ предлагается в том числе для "изучения наркоманического потенциала препаратов".

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В России начали исследования по использованию марихуаны в медицинских целях

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Теги: марихуана, лечение, евгений брюн



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