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Общество Тюменская область Уральский ФО
Егор Крид (2018) | Фото:instagram.com/egorkreed

Егор Крид выразил надежду, что не увидит на своем концерте активистов из ТРК

Рэпер Егор Крид впервые прокомментировал нападки со стороны тюменского родительского комитета (ТРК) в свой адрес, передает корреспондент Накануне.RU.
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Сегодня артист дает концерт в Тюмени. Ранее активисты из "Тюменского родительского комитета" призывали не допустить в городе концерта рэпера Егора Крида. Причиной названа "аморальность текстов исполнителя". На сайте организации была размещена статья "Кто пойдет на Крида, тот петух".

В своем Instagram Крид выразил надежду, что не увидит на горизонте активистов из родительского комитета, а также сказал, что "Роскомнадзор лишил этих "недо-экспертов" аккредитации.. вовремя".

Напомним, накануне стало известно, что глава Роскомнадзора Александр Жаров на 120 дней приостановил аккредитацию трех экспертов, проводивших анализ песен Егора Крида.

"Данная экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Аттестаты отозваны у экспертов Е.Ю. Шабалиной., Т.Н. Симоновой и А.П. Волковой. По истечении 120 дней будет решаться вопрос об окончательном лишении этих специалистов аккредитации.

Ранее Роскомнадзор удалил со своего сайта результаты экспертизы, которые стали настоящим мемом в сети из-за откровенно странных выводов. Например, поп-певца Крида причислили к сторонникам "лже-движения", которое "берет начало в масонской организации", уличили его музыку в сатанизме. Кроме того, "эксперты" очень забавно описали влияние творчества Егора на организм человека. "Когда человек выражается нецензурными словами, происходит жесткая вибрация голоса, которая удесятеряет на какие-то мгновения защитные свойства организма, подавляет психику другого человека, разрушает его и деморализует. <…> Доказано, что бранное слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному излучению мощностью в тысячи рентген", - говорилось в отчете.

Как сообщало Накануне.RU, ранее концерты Крида несколько раз отменяли в Сургуте, а местные общественники требовали запретить концерты Крида и Элджея, так как они "развращают молодежь". Впрочем, на одно из выступлений последнего в экономической столице Югры несовершеннолетние все-таки попали. До этого по аналогичным причинам "Родительский комитет" Тюмени требовал отменить концерт Face.

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Егор Крид выразил надежду, что не увидит на своем концерте активистов из ТРК

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Теги: Егор Крид, Тюменский родительский комитет, ТРК, концерт



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Ранее 09.12.2019 11:13 Мск Егор Крид в "Вечернем Урганте" пожаловался на родительский комитет: Тюмень стала самым плохим городом по продажам

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Ранее 18.11.2019 14:08 Мск Роскомнадзор отозвал аккредитацию экспертов, усмотревших в песнях Егора Крида сатанизм

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