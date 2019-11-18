Роскомнадзор отозвал аккредитацию экспертов, усмотревших в песнях Егора Крида сатанизм

Глава Роскомнадзора Александр Жаров на 120 дней приостановил аккредитацию трех экспертов, проводивших анализ песен Егора Крида.

"Данная экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Аттестаты отозваны у экспертов Е.Ю. Шабалиной., Т.Н. Симоновой и А.П. Волковой. По истечении 120 дней будет решаться вопрос об окончательном лишении этих специалистов аккредитации.

Ранее Роскомнадзор удалил со своего сайта результаты экспертизы, которые стали настоящим мемом в сети из-за откровенно странных выводов. Например, поп-певца Крида причислили к сторонникам "лжедвижения", которое "берет начало в масонской организации", уличили его музыку в сатанизме. Кроме того, "эксперты" очень забавно описали влияние творчества Егора на организм человека. "Когда человек выражается нецензурными словами, происходит жесткая вибрация голоса, которая удесятеряет на какие-то мгновения защитные свойства организма, подавляет психику другого человека, разрушает его и деморализует. <…> Доказано, что бранное слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному излучению мощностью в тысячи рентген", - говорилось в отчете.

Даже сам псевдоним специалисты нашли опасным: "Для русскоязычного населения слово "Крид" ассоциируется с древнерусским словом КРИВДА, которое является синонимом лжи, антонимом правды и истины. На афише слово КРИД расположено на уровне губ исполнителя, что усиливает его информативную подачу".