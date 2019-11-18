Роскомнадзор отозвал аккредитацию экспертов, усмотревших в песнях Егора Крида сатанизм

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    рубашки мужские в москве вот

Общество В России
Филипп Киркоров Егор Крид (2018) | Фото:youtube.com

Роскомнадзор отозвал аккредитацию экспертов, усмотревших в песнях Егора Крида сатанизм

Глава Роскомнадзора Александр Жаров на 120 дней приостановил аккредитацию трех экспертов, проводивших анализ песен Егора Крида.

"Данная экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Аттестаты отозваны у экспертов Е.Ю. Шабалиной., Т.Н. Симоновой и А.П. Волковой. По истечении 120 дней будет решаться вопрос об окончательном лишении этих специалистов аккредитации.

Ранее Роскомнадзор удалил со своего сайта результаты экспертизы, которые стали настоящим мемом в сети из-за откровенно странных выводов. Например, поп-певца Крида причислили к сторонникам "лжедвижения", которое "берет начало в масонской организации", уличили его музыку в сатанизме. Кроме того, "эксперты" очень забавно описали влияние творчества Егора на организм человека. "Когда человек выражается нецензурными словами, происходит жесткая вибрация голоса, которая удесятеряет на какие-то мгновения защитные свойства организма, подавляет психику другого человека, разрушает его и деморализует. <…> Доказано, что бранное слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному излучению мощностью в тысячи рентген", - говорилось в отчете.

Даже сам псевдоним специалисты нашли опасным: "Для русскоязычного населения слово "Крид" ассоциируется с древнерусским словом КРИВДА, которое является синонимом лжи, антонимом правды и истины. На афише слово КРИД расположено на уровне губ исполнителя, что усиливает его информативную подачу".

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Роскомнадзор отозвал аккредитацию экспертов, усмотревших в песнях Егора Крида сатанизм

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: роскомнадзор, егор крид, экспертиза, песни, творчество, сатанизм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.12.2019 11:13 Мск Егор Крид в "Вечернем Урганте" пожаловался на родительский комитет: Тюмень стала самым плохим городом по продажам
Ранее 19.11.2019 14:50 Мск Егор Крид выразил надежду, что не увидит на своем концерте активистов из ТРК

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Характеристики товаров вытяжка фабер санкт петербург на официальном сайта мвидео