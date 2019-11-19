05 Сентября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Сергей Дузинкевич (2019) | Фото: yanao.ru

Дмитрий Артюхов определился с должностью управляющего делами правительства ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о назначении на должность управляющего делами правительства ЯНАО Сергея Дузинкевича, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

До назначения на должность Сергей Дузинкевич почти восемь лет работал в должности первого заместителя и за это время, по отзывам коллег "неоднократно, на высоком профессиональном уровне исполнял обязанности управляющего делами".

Сергей Дузинкевич окончил Славянское авиационно-техническое училище гражданской авиации по специальности "Авиационный техник". В этом же году начал работать авиационным техником Нарьян-Марского объединенного авиаотряда. С 1994 года по 2001 год проходил службу в УВД Ненецкого автономного округа на должностях среднего и старшего начальствующего состава, получая, одновременно образование в Калининградском юридическом институте МВД России по специальности "Юриспруденция". До того, как прийти на службу в управление делами Ямала, с 2001 по 2010 г. трудился в территориальных органах, подведомственных Минюсту России.

Сергей Дузинкевич имеет классный чин – государственный советник Ямало-Ненецкого автономного округа первого класса.

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Дмитрий Артюхов определился с должностью управляющего делами правительства ЯНАО

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Теги: Сергей Дузинкевич, управляющий делами правительства ЯНАО, Дмитрий Артюхов



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