Дмитрий Артюхов определился с должностью управляющего делами правительства ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о назначении на должность управляющего делами правительства ЯНАО Сергея Дузинкевича, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

До назначения на должность Сергей Дузинкевич почти восемь лет работал в должности первого заместителя и за это время, по отзывам коллег "неоднократно, на высоком профессиональном уровне исполнял обязанности управляющего делами".

Сергей Дузинкевич окончил Славянское авиационно-техническое училище гражданской авиации по специальности "Авиационный техник". В этом же году начал работать авиационным техником Нарьян-Марского объединенного авиаотряда. С 1994 года по 2001 год проходил службу в УВД Ненецкого автономного округа на должностях среднего и старшего начальствующего состава, получая, одновременно образование в Калининградском юридическом институте МВД России по специальности "Юриспруденция". До того, как прийти на службу в управление делами Ямала, с 2001 по 2010 г. трудился в территориальных органах, подведомственных Минюсту России.

Сергей Дузинкевич имеет классный чин – государственный советник Ямало-Ненецкого автономного округа первого класса.