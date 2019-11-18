В Тюмени верблюда, предположительно, бросили на улице, приковав цепью между домами

В Тюмени верблюда якобы оставили на улице в холода. Началась прокурорская проверка, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, животное оставили на улице, приковав железной цепью к бараку между многоэтажными домами. При этом верблюд якобы потерял горб и часть шерсти.

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в компании представителей органов ветеринарного контроля проверит правдивость такого обращения с животным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного надзорного ведомства.