Собака не лает, караван не идет? Тюменцы пожаловались в полицию на живущего на улице верблюда

Тюменцы в соцсетях рассказали о живущем на улице верблюде. В полиции проверили информацию и не нашли животное в указанном месте, передает корреспондент Накануне.RU.

Неравнодушный тюменец написал в соцсети, что возле дома №56 по улице Полевой животное якобы лежит уже третьи сутки. При этом уйти он не может – к задней лапе привязана металлическая цепь, которой он прикован к строениям. Сена животному почти не постелили.

"Каждый день проходим в надежде, что его в сарай завели, но нет", - написал автор послания.

Пресс-секретарь городского управления МВД Мария Новопашина рассказала Накануне.RU, что вызов о "бесхозном" верблюде поступил полицейским в 6.24. Однако, приехав по указанному адресу, силовики не нашли ни верблюда, ни его хозяев.