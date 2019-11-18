В Удмуртии наказали поставщиков секс-рабынь из Прикамья в Бахрейн

Воткинский районный суд наказал шестерых поставщиц секс-рабынь из разных регионов России в Бахрейн, сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции.

В 2014-16 гг. преступницы организовали притон, где жительницы Удмуртии и Пермского края занимались проституцией. Посулив им баснословный доход, злоумышленницы уговорились пострадавших добровольно улететь в Бахрейн, где по-разному – в частности, отобрав паспорта – заставили заниматься древнейшей профессией.

Согласно приговору суда, одна из преступниц получила шесть лет и месяц, другая – четыре года в исправительной колонии общего режима. Двое организаторов "бизнеса" получили подсудимых четыре и три с половиной года колонии общего режима соответственно, для них вступление приговора отсрочено до достижения их детьми 14-летнего возраста. Остальные получили от трех лет условно. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее аналогичный приговор вынесли в Перми.