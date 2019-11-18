В Якутске станцуют древний танец по случаю одобрения Путиным моста через Лену

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Дальневосточный ФО В России
Осуохай в честь моста через Лену (2019) | Фото: vk.com/yakutsk_news

В Якутске станцуют древний танец по случаю одобрения Путиным моста через Лену

Около тысячи жителей Якутска намерены станцевать древний танец "осуохай" по случаю одобрения строительства моста через Лену, они собрались в спорткомплексе "Триумф", передает РИА Новости.

Мэр города Сардана Авксентьева на своей странице в Instagram призвала людей "независимо от национальности и вероисповедания присоединиться к древнему танцу,… объединить мысли ради осуществления мечты".

Осуохай в честь моста через Лену(2019)|Фото: vk.com/yakutsk_news

Ранее глава Якутии Айсен Николаев написал в Facebook, что федеральные власти одобрили строительство моста.

По данным СМИ, президент Владимир Путин "фактически утвердил" проект. Предварительная общая стоимость проекта, по данным издания, составит 82,9 миллиарда рублей с учетом НДС.

Николаев просит выделить из федерального бюджета 47,8 миллиарда, еще 6,4 миллиарда покроет региональный бюджет, а 28,6 миллиарда оплатит частный инвестор. Если грант будет выделен, строительство моста предполагается завершить в 2025 году.

Ожидается, что с вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Якутске станцуют древний танец по случаю одобрения Путиным моста через Лену

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: якутск, мост, река лена, танец



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.11.2019 08:23 Мск Путин поддержал проект строительства моста через реку Лену в Якутии

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети