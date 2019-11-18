В Якутске станцуют древний танец по случаю одобрения Путиным моста через Лену

Около тысячи жителей Якутска намерены станцевать древний танец "осуохай" по случаю одобрения строительства моста через Лену, они собрались в спорткомплексе "Триумф", передает РИА Новости.

Мэр города Сардана Авксентьева на своей странице в Instagram призвала людей "независимо от национальности и вероисповедания присоединиться к древнему танцу,… объединить мысли ради осуществления мечты".

Ранее глава Якутии Айсен Николаев написал в Facebook, что федеральные власти одобрили строительство моста.

По данным СМИ, президент Владимир Путин "фактически утвердил" проект. Предварительная общая стоимость проекта, по данным издания, составит 82,9 миллиарда рублей с учетом НДС.

Николаев просит выделить из федерального бюджета 47,8 миллиарда, еще 6,4 миллиарда покроет региональный бюджет, а 28,6 миллиарда оплатит частный инвестор. Если грант будет выделен, строительство моста предполагается завершить в 2025 году.

Ожидается, что с вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.