Путин поддержал проект строительства моста через реку Лену в Якутии

Президент Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет "Коммерсант".

По данным газеты, Путин наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просил заложить в бюджет средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".

Кроме того, президент поручил правительству внести соответствующее предложение.

Предварительная общая стоимость проекта, по данным издания, составит 82,9 миллиарда рублей с учетом НДС. Николаев просит выделить из федерального бюджета 47,8 миллиарда, еще 6,4 миллиарда покроет региональный бюджет, а 28,6 миллиарда оплатит частный инвестор.

Если грант будет выделен, строительство моста предполагается завершить в 2025 году.

По мнению аналитиков, в отличие от моста на Сахалин эта стройка экономически целесообразна.

Как заявляет глава Якутии, ввод моста обеспечит рост круглогодичной транспортной доступности населения с 20,9% в 2018 году до 70% в 2025-м, увеличит ВРП Якутии на 2,5–3%, снизит ежегодные затраты на северный завоз на 4,1 млрд рублей.