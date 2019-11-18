05 Сентября 2020
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Политика В России
река Лена, Якутия (2019) | Фото: Маргарита Нифонтова

Путин поддержал проект строительства моста через реку Лену в Якутии

Президент Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет "Коммерсант".

По данным газеты, Путин наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просил заложить в бюджет средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".

Кроме того, президент поручил правительству внести соответствующее предложение.

Предварительная общая стоимость проекта, по данным издания, составит 82,9 миллиарда рублей с учетом НДС. Николаев просит выделить из федерального бюджета 47,8 миллиарда, еще 6,4 миллиарда покроет региональный бюджет, а 28,6 миллиарда оплатит частный инвестор.

Если грант будет выделен, строительство моста предполагается завершить в 2025 году.

По мнению аналитиков, в отличие от моста на Сахалин эта стройка экономически целесообразна.

Как заявляет глава Якутии, ввод моста обеспечит рост круглогодичной транспортной доступности населения с 20,9% в 2018 году до 70% в 2025-м, увеличит ВРП Якутии на 2,5–3%, снизит ежегодные затраты на северный завоз на 4,1 млрд рублей.

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Путин поддержал проект строительства моста через реку Лену в Якутии

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Теги: владимир путин, мост, река лена



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Ранее 18.11.2019 13:56 Мск В Якутске станцуют древний танец по случаю одобрения Путиным моста через Лену

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