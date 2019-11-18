Поэта Орлова проверят на экстремизм за слова о финансировании Вооруженных сил Украины

Депутат заксобрания Прикамья Александр Григоренко обратился к прокурору края Андрею Юшманову. В своем обращении политик просит проверить "на соответствие российскому законодательству" высказывание поэта Андрея Орлова (известен как Орлуша) о финансировании Вооруженных сил Украины, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем интервью одному из порталов Орлов заявил, что "финансово помогает украинской армии". В частности, он сказал, что "немало денег перевел на помощь Вооруженным силам Украины прямым переводом из-за поребрика".

Григоренко просит проверить эти высказывания "на соответствие российскому законодательству", в том числе по статье 205 УК РФ "Теракт".